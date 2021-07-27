Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани выплаты на детей до трех лет по нацпроекту получают более 85 тысяч семей. Краевой маткапитал выдается родителям однократно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– В первой половине 2021 года более 5,7 тысяч семей региона получили право на маткапитал, который можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, газификацию жилья, – сообщил министр труда и соцразвития Кубани Сергей Гаркуша.

Всего за год на реализацию нацпроекта «Демография» намечено направить 15 млрд рублей.