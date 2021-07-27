Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубань возглавила рейтинг регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. Жителям Краснодарского края поставили более 1,6 млн доз вакцины. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Кубань – лидер в стране по темпам вакцинации. Необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, чтобы сформировать коллективный иммунитет и вернуться к прежней жизни, – считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 260 заболевших коронавирусом. Инфекцию нашли у 114 мужчин и 146 женщин. Больше всего зараженных в Анапе – 39, затем идет Краснодар – 28, Сочи – 26.