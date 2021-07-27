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Одна из самых дорогих яхт в мире бросила якорь в Имеретинском порту. Об этом сообщают очевидцы. Стоимость судна оценивается в $594 миллиона.

По данным международного рейтинга яхта Dilbar возглавляет топ-25 самых дорогих яхт мира.

- Судно может двигаться со скоростью более 42 километров в час,- уточняют специалисты. - Площадь внутренних помещений составляет 3800 квадратов.

На яхте есть бассейн, две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. Плавсредство рассчитано на проживание 40 гостей и экипаж из 80 человек.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сотрудники ФСБ спасли тонущих на яхте «Валенсия» у берегов Сочи туристов. У судна вышел из строя главный двигатель.