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Спорт28 июля 2021 7:37

Сочинская теннисистка Веснина разгромила украинок и вышла в полуфинал ОИ-2020 в парном разряде

Вместе с Вероникой Кудерметовой она поборется за олимпийскую медаль
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Елена Веснина.

Елена Веснина.

Утром 28 июля сочинская теннисистка Елена Веснина и Вероника Кудерметова сразились с соперницами из Украины. Итог матча ошеломительный - 6:2, 6:1. Россиянки разгромили Надежду и Людмилу Киченок. Таким образом, спортсменки получают путевку в полуфинал.

- С самого начала настраивались максимально серьезно и не давали себе расслабиться ни на одну секунду, потому что на Олимпийских играх нужно постоянно сохранять концентрацию, - цитирует Елену телеграм-канал Олимпийского комитета России. - Ведь все может в любой момент перевернуться на 180 градусов, особенно в парном разряде.цитирует Елену телеграм-канал Олимпийского комитета России.

За олимпийскую медаль уже в финале Олимпиады Кудерметова и Веснина поспорят с победительницами встречи Чехии и Австралии.

Напомним, ранее сообщалось, что Елена Веснина на Олимпиаде в Токио пожертвовала матчем, чтобы сберечь силы для победы в паре.

А еще сочинская теннисистка впервые борется за медаль без отца, который сопровождал ее на протяжении 20 лет.