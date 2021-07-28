Погода на 28 июля 2021 года в Краснодаре: адская жара и шквалистый ветер обрушатся на город Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

На Кубань возвращается адское пекло. Раскаленный котел оставил Краснодар всего на пару дней. Ночью температура воздуха в краевом центре даже опустилась до плюс 20 градусов.

Сегодня днем столбики термометров рванут вверх. Уже к обеду воздух в краевой столице прогреется до плюс 32-34 градусов, а город превратится в раскаленный котел.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 июля 2021 года в Краснодаре.

- В среду воздух прогреется до плюс 34 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

Такая погода продержится в Краснодаре как минимум до середины недели.