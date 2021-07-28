Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 9:09

Погода на 28 июля 2021 года в Анапе: египетская жара надвигается на курорт

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 28 июля 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погода на 28 июля 2021 года в Анапе: египетская жара надвигается на курорт

Погода на 28 июля 2021 года в Анапе: египетская жара надвигается на курорт

Фото: Максим ПЕСКОВ

Настоящая египетская жара надвигается на курорты Краснодарского края. В ближайшие сутки пекло установится в Анапе. Здесь воздух прогреется до плюс 32-34 градусов. Так жарко на курорте в этом году еще не было.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 июля 2021 года в Анапе.

- Ожидается резкое потепление. Уже днем столбики термометров покажут плюс 32-34 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.

На море ожидается штиль. Максимальные порывы ветра не превысят 6-8 м/с.