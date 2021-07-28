Погода на 28 июля 2021 года в Анапе: египетская жара надвигается на курорт Фото: Максим ПЕСКОВ

Настоящая египетская жара надвигается на курорты Краснодарского края. В ближайшие сутки пекло установится в Анапе. Здесь воздух прогреется до плюс 32-34 градусов. Так жарко на курорте в этом году еще не было.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 июля 2021 года в Анапе.

- Ожидается резкое потепление. Уже днем столбики термометров покажут плюс 32-34 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи.

На море ожидается штиль. Максимальные порывы ветра не превысят 6-8 м/с.