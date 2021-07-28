Что произошло за ночь 28 июля: В Краснодаре задержали сотрудников спецроты ДПС

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Что произошло за ночь 28 июля 2021. В Краснодаре задержали сотрудников спецроты ДПС. Они подозреваются в превышение должностных полномочий.

Кубань возглавила рейтинг регионов России по темпам вакцинации от коронавируса. В регион поставили более 1,6 млн доз вакцины.

На Кубани в аварии погибли два человека. ДТП произошло в районе 1410-километра автодороги «М-4 Дон», Горячеключевского района.

Полиция нашла водителя автобуса, cъехавшего с дороги, чтобы объехать пробку в Анапе. Шофер так торопился, что, не подумав, рискнул жизнью людей.

Дайвер погиб в море под Анапой. Он воспользовался услугами сомнительного клуба.