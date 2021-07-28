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Общество28 июля 2021 10:07

Появились подробности перестрелки в Адлере

Она произошла на курорте накануне
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Накануне в Адлерском районе Сочи было неспокойно. Здесь были слышны выстрелы из травматического пистолета. Эпицентр пальбы пришелся на улицу Тимашевскую.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Как стало известно «КП» – Кубань», в результате стрельбы пострадал 26-летний парень. Он обратился в больницу с ранением ноги.

Назвать имен нападавших мужчина не сумел. Он рассказал, что причиной стрельбы стал словесный конфликт с неизвестными людьми. После недолгой перепалки неизвестные открыли пальбу и скрылись с места происшествия. Сейчас их разыскивает полиция.