Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 10:48

«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Кубани и Адыгеи при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на Wink

Чтобы воспользоваться предложением, покупку необходимо совершить до конца августа 2021 года
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено компанией "Ростелеком".

Фото предоставлено компанией "Ростелеком".

«Ростелеком» в рамках акции предлагает жителям Кубани и Адыгеи при приобретении умной «Капсулы» с голосовым помощником «Маруся» бесплатную двухмесячную подписку «Start» на мультимедийный сервис Wink. Чтобы воспользоваться предложением, покупку необходимо совершить до конца августа 2021 года, активировать промо-код на подписку можно до 15 сентября.

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не только выступать в роли полноценного собеседника, отвечать на вопросы и выполнять команды, но также управлять сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома». С помощью голосовых команд она способна переключать каналы, выбирать и запускать фильмы и сериалы, регулировать громкость телевизора, включать и выключать различные бытовые приборы и устройства, например, лампы освещения, подключенные к сервису «Умный дом».

- Колонка помогает сделать жизнь проще и комфортнее, она технологична и очень проста в управлении. “Маруся” отлично справляется с функцией домашнего помощника и собеседника для всех членов семьи. Помогает найти нужную информацию, развлекает детей игрой, включает музыку. Капсула оснащена шестью высокочувствительными микрофонами и способна распознавать голосовые команды с расстояния до семи метров, – рассказала заместитель директора по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Господенко.

Голосовой помощник «Маруся» от «Ростелекома» и Mail.ru Group знает много развивающих игр для детей. Она умеет включать радио и запускать плейлист своего владельца ВКонтакте, звонить по номерам списка друзей в социальной сети. С ее помощью пользователи могут устанавливать будильники и напоминания, узнавать погоду и находить ответы на различные вопросы – все это в режиме прямого диалога с капсулой. Мощность колонки позволяет слушать громкую музыку с хорошим качеством звука даже в больших помещениях.

Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в офисах розничной сети компании «Ростелеком», заказать на сайте компании или по телефону 8-800-1000-800.