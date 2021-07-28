«Маруся» на «Старт»: «Ростелеком» предлагает жителям Кубани и Адыгеи при покупке умной «Капсулы» бесплатную подписку на Wink

Фото предоставлено компанией "Ростелеком".

«Ростелеком» в рамках акции предлагает жителям Кубани и Адыгеи при приобретении умной «Капсулы» с голосовым помощником «Маруся» бесплатную двухмесячную подписку «Start» на мультимедийный сервис Wink. Чтобы воспользоваться предложением, покупку необходимо совершить до конца августа 2021 года, активировать промо-код на подписку можно до 15 сентября.

Умная колонка «Капсула» с голосовым помощником «Маруся» может не только выступать в роли полноценного собеседника, отвечать на вопросы и выполнять команды, но также управлять сервисами «Умный дом» и Wink от «Ростелекома». С помощью голосовых команд она способна переключать каналы, выбирать и запускать фильмы и сериалы, регулировать громкость телевизора, включать и выключать различные бытовые приборы и устройства, например, лампы освещения, подключенные к сервису «Умный дом».

- Колонка помогает сделать жизнь проще и комфортнее, она технологична и очень проста в управлении. “Маруся” отлично справляется с функцией домашнего помощника и собеседника для всех членов семьи. Помогает найти нужную информацию, развлекает детей игрой, включает музыку. Капсула оснащена шестью высокочувствительными микрофонами и способна распознавать голосовые команды с расстояния до семи метров, – рассказала заместитель директора по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Ирина Господенко.

Голосовой помощник «Маруся» от «Ростелекома» и Mail.ru Group знает много развивающих игр для детей. Она умеет включать радио и запускать плейлист своего владельца ВКонтакте, звонить по номерам списка друзей в социальной сети. С ее помощью пользователи могут устанавливать будильники и напоминания, узнавать погоду и находить ответы на различные вопросы – все это в режиме прямого диалога с капсулой. Мощность колонки позволяет слушать громкую музыку с хорошим качеством звука даже в больших помещениях.

Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в офисах розничной сети компании «Ростелеком», заказать на сайте компании или по телефону 8-800-1000-800.