Краснодарцам посоветовали, как обмануть инфляцию

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Годовая инфляция в Краснодарском крае в июне 2021 года ускорилась и составила 7,81% (после 6,71% в мае), что превышает уровень по Южному федеральному округу (7,04%) и по стране в целом (6,50%).

Влияние на динамику оказывали преимущественно временные федеральные факторы: смещение сезона созревания нового урожая на фоне исчерпания прошлогоднего, повышенный спрос на отдельные виды непродовольственных товаров, а также реализация отложенного спроса, связанного с возобновлением авиасообщения с Турцией. Продолжал оказывать проинфляционное влияние рост турпотока в регион.

Россия в целом также не осталась в стороне от указанного тренда, в частности, доходность государственных облигаций выросла в абсолютной величине в зависимости от срока до погашения на 1 – 2 процента с начала года, сделав рынок рублевых облигаций значительно привлекательнее в сравнении со ставками банковских депозитов (динамика повышения ставок последних заметно отстала от роста доходностей рублевых облигаций).

Инвесторам в текущих условиях следует покупать облигации российских компаний первого эшелона и ОФЗ в портфель со сроком более чем на год, так как их доходность выше инфляции, поясняет старший портфельный управляющий "Сбер Управление Активами" Григорий Островский.

- Доходности выросли и находятся на привлекательных уровнях; накопленный Банком России опыт реагирования на непростые вызовы со стороны рынков и решительность действий говорит в пользу тезиса о стабилизации инфляции в будущем; наблюдается рост новых размещений рублевых облигаций, - добавляет он.

Инвесторам, которые толерантны к волатильности цен, наиболее привлекательны для покупки в настоящее время выпуски долгосрочных ОФЗ со сроком погашения 5-10 лет и облигации качественных эмитентов первого эшелона, которые с учетом роста цен на горизонте один-два года имеют потенциал показать доходность 9-10% годовых, говорит эксперт.

"- Для более осторожных инвесторов с точки зрения рыночных рисков открыт широкий выбор для персонального подбора и покупки облигаций требуемого сочетания риск/доходность (первый эшелон, доходность 7+% до трех лет; второй эшелон, доходность 8+% до двух лет; специстории, позволяющие получать порядка 10% годовых), - подчеркивает он.

Краснодарцы инвестировали в ПИФы облигации «Сбер Управление Активами» более 240 млн рублей. Вместе с тем, большей популярностью в регионе пользуются ПИФы акций, в них местные жители инвестировали больше.