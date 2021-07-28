В Сириусе запустили первый внутренний автобусный маршрут

Фото: Сириус

В федеральной территории Сириус начал работать первый внутренний маршрут общественного транспорта - автобус №133к. Он отправляется в 7 утра от железнодорожного вокзала «Олимпийский парк». Основной особенностью маршрута стало то, что он проходит рядом с ключевыми достопримечательностями Сириуса, включая олимпийские объекты, «Сочи Парк», Парк науки и искусства «Сириус», а также природные красоты. Так что в каком-то смысле его можно назвать еще и туристическим - это хорошая возможность познакомиться с городом за одну поездку. Однако запускали маршрут в первую очередь для удобства местных жителей.

Длина маршрута составляет более 11 километров, и в пути автобус делает 30 остановок.

- Расписание составлялось с учетом существующего пассажирского потока. Однако если он будет расти, то будут добавляться новые рейсы. Эта работа проводится в рамках модернизации системы общественного транспорта города, которая будет проходить в ближайшие полгода, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав

Меняться маршруты могут еще и в связи с появлением новых знаковых для Сириуса объектов - а их в будущем добавится немало. Например, название остановки «Ледовая арена» уже через пару месяцев должно поменяться на «Спортивный парк» - именно такой объект здесь построят.

Как рассказал заместитель руководителя образовательного центра «Сириус» по направлению «Спорт» Дмитрий Савин, это будет общедоступная зона отдыха и спорта с площадками для различных активностей - минифутбола, баскетбола, стритбола, песчаный корт для пляжного волейбола, платформы для ворк-аута, залы для йоги, пилатеса и танцев. А особенная гордость - два всесезонных бассейна с отличным видом на Имеретинскую бухту. «Спортивный парк» - подарок городу от фонда «Талант и успех» - должен открыться в

И очень важно, чтобы местным жителям было удобно сюда приезжать. Для этого маршрут 133к скорректируют, и он охватит улицы Диброва и Урожайную.

Большое внимание в Сириусе уделяют детям - доступности образования и спорта для подрастающего поколения. И к началу следующего учебного года в городе должна открыться новая школа - разумеется, маршрут общественного транспорта будет проходить вблизи нее, чтобы школьникам было проще добираться на учебу.

- Речь идет о школе на улице Воскресенской, - говорит педагог-инноватор, организатор образовательных программ в Сириусе Ольга Нечаева. - Благодаря ее появлению местные ребята впервые смогут учиться в одну смену. А автобусный маршрут позволит сократить время пути от дома до школы и обратно.