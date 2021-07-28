Андрей Сизов из Горячего Ключа одержал две победы на «Кубке Черного моря» по пауэрлифтингу

Фото: Андрей Сизов

Андрей Сизов, прославленный спортсмен из Горячего Ключа, снова завоевал две золотые медали на «Кубке Черного моря». Соревнования проходили 25 июля в Новороссийске. Участие в них приняли 40 участников из разных городов России: Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Омска и других.

Кубанский тяжелоатлет соревновался в становой тяге среди ветеранов и смог поднять штангу весом 310 кг. Это и принесло ему первую медаль высшей пробы. Второе «золото» спортсмен получил за участие в открытой категории среди мужчин. Здесь он также поднял 310 кг.

Напомним, что это не единственные победы Андрея. Он является 15-кратным чемпионом мира и 8-кратным чемпионом Европы.