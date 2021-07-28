В Краснодаре отключат фонтаны в день ВДВ из-за профилактической чистки

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сразу 12 городских фонтанов не будут работать в день ВДВ. Их отключат для профилактической чистки: спустят воду, проведут обработку, проверят системы подачи и фильтрации воды. При необходимости заменят насадки, которые разбрызгивают и рассеивают водные струи, регулируют силу их подачи.

Работы проведут в течение 3 дней: со 2 по 4 августа. Проверка оборудования необходима для обеспечения стабильной работы фонтанов до конца сезона, который завершится в конце октября — начале ноября текущего года.