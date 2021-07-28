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Общество28 июля 2021 12:06

В Краснодаре отключат фонтаны в день ВДВ из-за профилактической чистки

Они не будут работать со 2 по 4 августа
Авторы (2):
Юлия ЧУБАКОВА
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сразу 12 городских фонтанов не будут работать в день ВДВ. Их отключат для профилактической чистки: спустят воду, проведут обработку, проверят системы подачи и фильтрации воды. При необходимости заменят насадки, которые разбрызгивают и рассеивают водные струи, регулируют силу их подачи.

Работы проведут в течение 3 дней: со 2 по 4 августа. Проверка оборудования необходима для обеспечения стабильной работы фонтанов до конца сезона, который завершится в конце октября — начале ноября текущего года.