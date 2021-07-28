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Общество28 июля 2021 12:43

В Белореченске появились новые водоочистные сооружения

Они направлены на улучшение качества воды сразу для 50 тысяч жителей
София ФОМЕНКО
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Фото: администрация Краснодарского края

Фото: администрация Краснодарского края

В Белореченске по нацпроекту «Жилье и городская среда» запустили сооружения, которые способны очищать до 10 тысяч кубометров воды в день. Новое оборудование улучшает качество питьевой воды сразу для 50 тысяч местных жителей, а также обеспечивает водоснабжением 10 школ, 13 детских садов, районные больницы и поликлиники.

– Обеспечение жителей чистой водой находится на личном контроле Вениамина Кондратьева. Мы продолжаем последовательно решать проблему водоснабжения не только курортных городов, - отметил Андрей Ляшко, министр ТЭК и ЖКХ края На строительство оборудования было направлено 132 млн рублей. Большую часть суммы — 120 млн рублей — выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Также сообщается, что подобные конструкции собираются возвести в Новокубанске и в Горячем Ключе. А к 2023 году — в Темрюке.