В Белореченске появились новые водоочистные сооружения

Фото: администрация Краснодарского края

В Белореченске по нацпроекту «Жилье и городская среда» запустили сооружения, которые способны очищать до 10 тысяч кубометров воды в день. Новое оборудование улучшает качество питьевой воды сразу для 50 тысяч местных жителей, а также обеспечивает водоснабжением 10 школ, 13 детских садов, районные больницы и поликлиники.

– Обеспечение жителей чистой водой находится на личном контроле Вениамина Кондратьева. Мы продолжаем последовательно решать проблему водоснабжения не только курортных городов, - отметил Андрей Ляшко, министр ТЭК и ЖКХ края На строительство оборудования было направлено 132 млн рублей. Большую часть суммы — 120 млн рублей — выделили из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

Также сообщается, что подобные конструкции собираются возвести в Новокубанске и в Горячем Ключе. А к 2023 году — в Темрюке.