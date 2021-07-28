На Кубани за сутки зарегистрировали 261 случай коронавируса

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В Краснодарском крае 28 июля за сутки зарегистрировали 261 случай коронавируса. Среди инфицированных 94 мужчины и 167 женщин. При этом в Краснодаре выявили 35 случаев, в Анапе – 27, в Выселковском районе – 21, в Горячем Ключе – 17, в Усть-Лабинском районе – 14, в Красноармейском – 13. Еще по 12 пациентов в Курганинске, Лабинске и Геленджике, 11 – в Павловском районе, по десять в Тихорецке, Кореновске и Сочи. В остальных муниципалитетах заболевших менее десяти.

Всего с начала пандемии в крае коронавирус выявили у 58 тысяч человек, 46 тысяч из которых выздоровели.