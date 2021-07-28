На Кубани более семи тысяч подтопленцев получили выплаты

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае более семи тысяч людей, пострадавших от наводнения, получили единоразовые выплаты. Компенсации выплатили тем, кто полностью или частично утратил имущество. Зарегистрированные в пострадавшем домовладении жители получили по 10 тысяч на человека. При частичной потери имущества стоимость выплат составила 50 тысяч рублей, при полной - 100 тысяч.

- Единовременную материальную и финансовую помощь уже получили свыше 7 тысяч человек. Число пострадавших постепенно увеличивается. В основном, за счет собственников, кто во время ЧС находился в других регионах или проживает там постоянно и только сейчас подают документы, — заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день средства на восстановление домов уже получили 2007 жителей из Горячего Ключа, 633 — из Сочи, 216 — из Геленджика, 2997 — из Туапсинского района, 537 — из Северского и 731— из Славянского.

Напомним, что из-за непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край, пострадали несколько десятков тысяч семей.