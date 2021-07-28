В Краснодаре задержали продавца липовых прививочных сертификатов

Он торговал фальшивками

В Краснодаре задержали продавца липовых сертификатов о прививке от коронавируса. Наладил незаконный бизнес 37-летний приезжий из Нижегородской области.

- Он разместил объявление в сети, что готов продать сертификат о прививке за сумму от 500 до 1000 рублей, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

За два месяца он успел продать несколько десятков таких справок. На квартире у мужчины нашли бланки, печати и электронные образцы различных бланков.

Эксперты выяснили, что все они являются поддельными.

Правоохранители возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Мужчина отправлен домой под подписку о невыезде. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.