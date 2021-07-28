В детской художественной школе Северского района завершился капремонт

Фото: администрации края.

В Северском районе завершился последний этап капремонта. Внутри здания провели отделку и отремонтировали системы отопления, электроснабжения и ливневой канализации, а также проверили системы антитеррористической и пожарной безопасности и закупили новую мебель. Ремонт был проведён в рамках нацпроекта «Культура». На него выделили около 2,2 миллиона рублей.

- Детская художественная школа является культурным центром не только поселка Ильского, но и всего района. Здесь работают творческие коллективы, проходят выставки ребят, преподавателей и известных художников, — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Подобные работы собираются провести в школах Краснодара, Анапы и Красноармейского района.