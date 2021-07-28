В порту Новороссийска построят перегрузочный комплекс за 46 млрд рублей

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Для строительства перегрузочного комплекса в порту Новороссийска создадут два искусственных земельных участка в море. Они позволят в два раза увеличить склады и удлинить причал.

- Новая территория будет отсыпана на площади 6,5 га. После выхода на проектную мощность в 2025 году через новый терминал будет переваливаться не менее 12 млн тонн грузов в год, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кроме этого, почти в два раза увеличат и глубину причала, что позволит обслуживать суда с большей грузоподъемностью.

В строительство перегрузочного комплекса вложат 46 млрд рублей. Планируется, что к 2029 году в порт инвестируют порядка 108 млрд рублей, а его мощности увеличатся на 21,8 млн тонн в год.