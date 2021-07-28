На Кубани еще 18 школ и детских садов получили статус казачьих образовательных организаций

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае образовательным учреждениям присваивают статус казачьих. В этом году казачьими стали еще 18 учреждений.

- В этом году число школ с классами казачьей направленности, которым присвоили статус, увеличилось на 8, а детских садов – на 10. До конца года в регионе присвоят такой статус еще 17 школам и 5 детсадам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас в регионе со статусом «казачья образовательная организация» 70 школ и 27 детских садов. Для казачьих классов на Кубани создают специальную программу. Они углубленно изучают историю кубанского казачества, православную культуру, а также занимаются военно-спортивной подготовкой.

Стоит отметить, что несколько вузов в Краснодарском крае также входят в ассоциацию казачьих. Это КубГАУ, Кубанский госуниверситет физкультуры и спорта и Армавирский педагогический университет.