Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 июля 2021 16:23

После стрельбы в Адлере задержали 32-летнего мужчину

Он ранил 26-летнего приезжего и пытался скрыться на такси
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Накануне в Адлере местные жители услышали выстрелы на улице Тимашевской. Оказалось, что там между двумя молодыми людьми произошел конфликт. И один из них схватился за травматический пистолет.

- 32-летний местный житель два раза выстрелил в 26-летнего приезжего и скрылся. Пострадавший с ранением ноги попал в больницу. Подозреваемого сразу же объявили в розыск, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Днем госавтоинспекторы задержали 32-летнего местного жителя на посту Магри при выезде из Сочи. Мужчина на такси направлялся в село Шепси.

- Задержанный после стрельбы выбросил оружие в реку. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы, - добавили в полиции.

Видео задержания мужчины, стрелявшего в Адлере
Видео: ГУ МВД России по Краснодарскому краю