На Кубани увеличилась доля безналичных платежей до 40%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В ЮФО почти в три раза сократилось количество территорий с недоступными финансовыми услугами. В Краснодарском крае население обеспечено банковскими офисами выше, чем в среднем по стране. В регионе их 2,3 офиса на 10 тысяч человекю

- По числу действующих финансовых учреждений Кубань занимает второе место после Московского региона. Но уровень доступности финансовых услуг неравномерен. Поэтому с 2019 году в крае активно внедряют безналичную оплату, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Доля безналичных платежей за два года увеличилась практически до 40%, а устройств по приему платежных карт стало больше на 32%. Это выше среднероссийских показателей.

Стоит отметить, что на Кубани действует акция по льготной оплате проезда. Если расплачиваться картой «МИР» до 30 сентября в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Анапе, то можно получить скидку от 4 до 6 рублей.