Санатории и отели Сочи загружены на 75%

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На сегодняшний день в Сочи находятся более 170 тысяч туристов. Средняя загрузка отелей, санаториев, пансионатов и других средств размещения составляет 75%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

На курорте рейдовые группы регулярно контролируют соблюдение правил заселения. С июля специалисты выборочно посетили 270 отелей. Пока серьезных нарушений за это время не выявлено.

- Рабочие группы проверяют крупные санатории и отели, частные гостевые дома, а также мини-гостиницы. Новые правила заселения не оказали заметного влияния на санаторно-курортную отрасль Сочи, - добавили в мэрии.

Напомним, по новым правилам, с 1 июля модно заселяться только при наличии ПЦР-теста, сертификата о вакцинации от коронавируса или медотвода. А с 1 августа в отели примут только тех, кто сделает прививку в течение трех дней со дня заселения.