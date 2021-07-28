Банк Уралсиб за полгода увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,5 раза

Фото: банка "Уралсиб".

Большинство кубанских семей рано или поздно задумываются об улучшении своих жилищных условий. Кто-то хочет дом побольше, кто-то рассматривает варианты приобретения квартиры с увеличенной площадью. Как правило, осуществить задуманное сейчас людям помогает ипотека.

Жители края рассматривают множество вариантов. Так как кредит этот берется на длительный срок, свой выбор они отдают банку, который предлагает выгодные условия. Цифры говорят сами за себя. Банк Уралсиб за полгода в 1,5 раза увеличил объемы ипотечного кредитования. Всего за 6 месяцев выдано около 6,5 тысяч займов. Их общая сумма - 22,3 миллиарда рублей.

- Тем временем по данным на 1 июля ипотечный кредитный портфель составил 95,4 миллиарда рублей, - говорят в банке Уралсиб. - Таким образом, он увеличился в 1,2 раза, если сравнивать его с показателями 2020-го года.

Отметим, что объем кредитов, которые выдали жителям края на покупку первичного жилья, вырос в 1,7 раза – до 12,5 миллиарда рублей. Это вполне объяснимо. Ведь сейчас действуют программы льготного кредитования с господдержкой. Ее активным участником является Банк Уралсиб.

Стоит сказать, что клиентам на выбор предлагают немало выгодных программ. Жители могут не только рассмотреть приобретение готового и строящегося жилья, но и рефинансировать кредиты сторонних банков. А еще можно узнать об условиях кредита на покупку коммерческого помещения.

- Кроме того, можно взять ипотеку на покупку недвижимости, которая уже сдана, или еще возводящихся объектов, - уточняют в банке Уралсиб. - Даже если она находится в залоге у стороннего банка.

НА ЗАМЕТКУ

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».