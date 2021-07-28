«Газпром межрегионгаз Краснодар» расторгает договоры с накопившими долги теплоснабжающими организациями

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

«Газпром межрегионгаз Краснодар» начал работу по расторжению договоров поставки газа с теплоснабжающими организациями, которые систематически накапливают долги. На четыре предприятия Динского района направлены официальные уведомления о расторжении действующих договоров. Кроме того, им сообщили о прекращении газоснабжения с 1 августа 2021 года.

В дальнейшем заключение договоров поставки газа для этих организаций будет возможным только после погашения просроченной задолженности и предоставления собственниками (муниципалитетами) газопотребляющего оборудования безотзывной банковской гарантии по оплате потребленных энергоресурсов.

В рамках работы по снижению задолженности «Газпром межрегионгаз Краснодар» также ограничил поставки газа ряду теплоснабжающих организаций. Речь идет о ряде городов: Краснодар, Анапа, Новороссийск. Кроме того, в список попали Гулькевичский, Динской, Лабинский, Славянский, Староминский, Тимашевский, Успенский и Усть-Лабинский районы. Должников заблаговременно уведомляли о планируемых ограничениях.

Помимо этого, для взимания долгов с ТСО за 6 месяцев 2021 года компания подала в суды края исковые заявления на сумму более 700 млн рублей.