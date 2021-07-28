На Кубани земли под виноградники исключат из использования в других целях

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае введут отдельный вид разрешенного использования, тем самым защитят от застройки виноградопригодные земли.

– Необходимо уделить особое внимание сохранению виноградопригодных земель. Нужно полностью исключить использование таких территорий в других целях кроме выращивания винограда, – сказал Вениамин Кондратьев.

Для этих целей губернатор предложил дополнить классификатор видов разрешенного использования отдельным видом – «виноградарство». Сейчас они имеют вид «садоводство».

Тем временем, руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский поддержал инициативу и сказал, что изменения вида земель внесут в классификатор к 1 октября.

Напомним, в Краснодарском крае находится треть виноградников всей страны – порядка 28 тысяч гектаров. После инвентаризации на Кубани выявили еще более 50 тысяч гектаров потенциально подходящих для выращивания культуры.