Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 18:08

В Новороссийске 18 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир

Новоселье состоялось, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда»
Зоя ВИШНЕВАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске 18 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир. Новоселье состоялось, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Ключи в подарок получили жители аварийного жилья на Сухумском шоссе, улице Новороссийских партизан, Козлова и Парк «Б», - отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Дунаев. - Новоселы получили квартиры в современном и развивающемся районе города-героя.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Темрюке вручили ключи от квартир 18 детям-сиротам. Подарок новоселам сделали домовой Нафаня и домовята на вениках.