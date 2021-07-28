Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске 18 семей из аварийных домов получили ключи от новых квартир. Новоселье состоялось, благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Ключи в подарок получили жители аварийного жилья на Сухумском шоссе, улице Новороссийских партизан, Козлова и Парк «Б», - отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Дунаев. - Новоселы получили квартиры в современном и развивающемся районе города-героя.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Темрюке вручили ключи от квартир 18 детям-сиротам. Подарок новоселам сделали домовой Нафаня и домовята на вениках.