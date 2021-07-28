Вице-губернатор Кубани объяснила, почему необходимо привить 80% взрослых для достижения коллективного иммунитета

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова объяснила, почему необходимо привить 80% взрослых для достижения коллективного иммунитета. Всего в регионе работает 332 пункта вакцинации, из них 99 мобильных. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

– Мы привили порядка 1,5 миллионов человек, но теперь, в связи с новыми опасными штаммами, перед нами стоит задача привить 80% взрослого населения, чтобы достичь коллективного иммунитета, – подчеркнула Анна Минькова.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

По ее словам, сегодня скорая медицинская помощь в крупных городах Кубани испытывает большие нагрузки из-за госпитализаций. Из-за увеличения числа заболевших в регионе развернули еще один, 26-й ковидный госпиталь.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что чат-бот по вакцинации против COVID-19 запустили на Кубани. Он уже «знает» адреса прививочных пунктов.