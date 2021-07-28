На Кубани сгорела хозяйственная постройка

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В Динском районе Краснодарского края сгорела хозпостройка. Площадь пожара превысила 300 квадратных метров. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

28 июля в 14:07 диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании в поселке Южный, на улице Смоленской.

В 14:08 к месту вызова незамедлительно были направлены подразделения Динского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

- В 15:34 пожар был локализован, в 16:50 – ликвидирован, - уточнили в пресс-службе.

К тушению пожара привлекаются 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России - 39 пожарных и 12 машин.