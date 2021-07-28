Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал изменения в постановление о введении режима повышенной готовности. Согласно документу, в регионе запрещено проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек.

Постановление уже опубликовано на официальном сайте администрации Краснодарского края. Чтобы, как и прежде, сдерживать рост заболеваемости введенные на Кубани ковидные меры решили усилить.

Согласно документу, на территории Кубани, по-прежнему действует строгий масочный режим. Жители должны использовать средства защиты органов дыхания во всех общественных местах. Повязки следует надевать как на вокзалах, так и ТЦ. Лицо должно быть закрыто в общественном транспорте, на парковках, в лифтах.

По-прежнему гражданам старше 65 лет предписывается оставаться на самоизоляции.

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