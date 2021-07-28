Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске открыли контейнерный терминал. Логистический центр намечено сдать в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Комплекс складских помещений предназначен для товаров, требующих специальных условий хранения. Его общий оборот – порядка 800 тыс. тонн в год.

– Это один из самых амбициозных проектов в сфере складской недвижимости на Черноморском побережье Краснодарского края и всей страны, – считает вице-губернатор Александр Руппель.

Комплекса строится поэтапно: сначала хаб, затем - терминала, завершающий этап - мультитемпературный склад.

Центр будет представлять из себя около 90 тыс. кв. метров складских площадей с различными температурными режимами.