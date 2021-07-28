Узнали, где будут отключения света в Сочи 29 июля 2021

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Отключения света в Сочи 29 июля 2021 пройдут во всех четырех внутригородских районах. Они охватят более 20 улиц. Причина бытовых неудобств - плановый ремонт на объектах электросетей. Специалисты обещают, что в будущем эти работы позволят обеспечить бесперебойную работу оборудования. Жителям остается только запастись терпением и свечами.

Адлерский район

29 июля с 08:00 до 20:00 отключат свет на улицах Каспийская, Бакинская, Витебская, Петропавловская, Владимировская, Рижская, Рассвет, Светогорская, Батайская (частично), СНТ Строитель-22, Строитель, Солнечное; улицы Ивановская, Геленжитская, Новгородская, Мурманская, Брянская, Афипская, Липецкая, СТ Липники, Высокое, Локомотив, Курортник-1,Дружба, Флора,

Хостинский район

29 июля с 08:00 до 19:00 не будет электричества на ул. Пятигорская (частично), СТ "Заполярник", «Здоровье», ул. Земнухова (частично), Молодогвардейская, Лысая гора, Лизы Чайкиной, Тупик Пятигорский, Армянская (частично), Яна Фабрициуса (частично).

Центральный район

29 июля с 08:00 до 19:00 обесточат улицы Красная (частично), пер. Ряжский (частично), Пасечная (частично), пер. Пасечный (частично), пер. Чехова 8

Лазаревский район

29 июля с 08:00 до 17:00 будут без света жители в СНТ «Родничок», «Весна», «Радость», поселках Мамедова щель, Дагомыс, Ордынка.