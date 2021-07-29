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В Краснодаре выяснят, почему провалился грунт в Рождественском парке. Работы будут выполнены без удорожания стоимости проекта. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Для определения причин провала грунта необходимо провести инженерно-геологическое обследование участка с бурением скважин и отбором проб грунтов для определения их состава в лаборатории, - отметил директор департамента строительства Артём Аганов.

Напомним, что просадка тротуара в парке случилась в сентябре 2019 года. Пешеходная зона огорожена сигнальной лентой и металлическими конструкциями, здесь ходить запрещено.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что волонтеры убрали Рождественский парк в Краснодаре. Активисты отчистили от мусора 2 километра вдоль реки Кубань.