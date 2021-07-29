Погода на 29 июля 2021 года в Краснодаре: адская жара надолго установится в мегаполисе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя неделю на Кубань вернулось адское пекло. Столбики термометров в краевом центре рванули вверх еще накануне.

Тогда за день перепад температур составил 14 градусов. После холодной ночи днем воздух прогрелся до плюс 34 градусов, и это не предел.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 29 июля 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух в городе прогреется до плюс 35 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам синоптиков, максимальные порывы ветра составят 6-8 м/с. Это значение в два раза меньше, чем было накануне.