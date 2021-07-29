Погода на 29 июля 2021 года в Анапе: море превратилось в парное молоко Фото: Максим ПЕСКОВ

Температура воздух на Черном море удивляет – она рекордно низкая. Так прохладно на кубанских курортах не было уже давно. Средняя температура воздуха в июле не превышает 28-30 градусов. Но туристы рады даже этому. На солнце столики термометров показывают все 40 градусов. Море уже напоминает парное молоко. Оно уже прогрелось до отметок, которые обычно проходило в начале августа.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 29 июля 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что температура воздуха днем не превысит 30 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

На море ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 4 м/с.