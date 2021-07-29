Что произошло за ночь 29 июля: После стрельбы в Адлере задержали 32-летнего мужчину

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Что произошло за ночь 22 июля 2021. После стрельбы в Адлере задержали 32-летнего мужчину. Он ранил 26-летнего приезжего и пытался скрыться на такси.

В Сочи ожидается рекордный рост цен на жилье. Уже к концу года они могут достичь 500 тысяч за квадратный метр.

В Краснодаре задержали продавца липовых прививочных сертификатов. Ему грозит срок по статье о подделке документов.

В Краснодаре спасли неадекватного парня, который чуть не упал в реку. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Краснодаре с 3 августа штраф за неоплаченную парковку увеличится до 3 тысяч рублей. Сейчас эта сумма равна одной тысяче рублей.