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Общество29 июля 2021 9:22

На Кубани в этом году достроят семь детских садов

Всего в крае одновременно возводятся 10 дошкольных учреждений
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают строить детские сады и школы. До конца 2021 года в регионе планируют открыть семь дошкольных учреждений.

- Всего на Кубани по региональным программам и нацпроекту возводятся 10 детских садов, семь из них будут сданы до конца года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новые детсады в этом году откроются в Кореновске, Краснодаре, поселке Водники Динского района, в поселке Центральном Белоглинского района, а также в Сочи.

Еще три дошкольных учреждения планируют достроить в 2022 году: детсад в районе улицы Кирилла Россинского и улицы Батуринской в Краснодаре, в Славянске-на Кубани и в станице Кубанской Апшеронского района.