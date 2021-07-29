На Кубани в этом году достроят семь детских садов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают строить детские сады и школы. До конца 2021 года в регионе планируют открыть семь дошкольных учреждений.

- Всего на Кубани по региональным программам и нацпроекту возводятся 10 детских садов, семь из них будут сданы до конца года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новые детсады в этом году откроются в Кореновске, Краснодаре, поселке Водники Динского района, в поселке Центральном Белоглинского района, а также в Сочи.

Еще три дошкольных учреждения планируют достроить в 2022 году: детсад в районе улицы Кирилла Россинского и улицы Батуринской в Краснодаре, в Славянске-на Кубани и в станице Кубанской Апшеронского района.