«Единая Россия» предложила разработать общероссийский стандарт первичной медпомощи.

В «Единой России» предложили создать общероссийский стандарт первичной медицинской помощи. В его основу ляжет принцип «пациентоцентричности». Нужные для этого меры единороссы включат в свою народную программу.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко принял участие в стратегической сессии партии, где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу. По его словам, для разработки подобного стандарта нужно провести переподготовку медицинского персонала и заняться его беспрерывным образованием. Кроме того, предстоит изменить принципы финансирования системы обязательного медицинского страхования. Об этом информирует nashgorod.ru.

Проценко подчеркнул, что каждый процесс должен крутиться вокруг больного. Данные стандарты нужно транслировать из больших населенных пунктов во все медучреждения страны.

Представители «Единой России» назвали главной проблемой медицины в государстве дефицит врачей, особенно в сельской местности. Чтобы ее решить, партия воплощает в жизнь проект «Земский доктор». Депутат Государственной думы Александр Якубовский считает, что он требует дополнения. Чиновник предлагает распространить выплаты на всех молодых профессионалов независимо от того, где они хотят работать.

Для воплощения задуманного в жизнь придется изменить правила организации фельдшерско-акушерских пунктов, а также найти жилье для медика.

Ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимир Шкарин считает, что кадровый дефицит можно ликвидировать увеличением количества бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности. Надо трудоустраивать студентов в больницы уже на первых курсах обучения. Закончившие шестой курс выпускники станут претендентами на должность врача.

Помимо этого, единороссы озвучили идею выделения субсидий для перелетов медперсонала к больным, которые находятся в нетранспортабельном состоянии. Еще необходимо разобраться с вопросом доставки лекарств в отдаленные местности.

Как сообщается на сайте ER.ru, Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает инициативы врачей в народную программу партии. Так, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко потребовал от регионов активизировать работу и начать решать поднятые проблемы.

- Приоритетным направлением в здравоохранении Краснодарского края является развитие первичной медицинской помощи, в том числе за счет строительства офисов врачей общей практики (ВОП). За семь лет количество ВОПов увеличилось практически на 50 процентов. Ежегодно их посещают более миллиона кубанцев, но еще больше жителей региона нуждается в помощи. Пандемия, к сожалению, выявила те недостатки, которые сейчас есть в системе здравоохранения страны. В начале прошлого года их пришлось устранять в режиме полной боеготовности. Сейчас, когда мы выработали алгоритм борьбы с ковидом, когда началась масштабная вакцинация населения, есть время подумать над устранением системных недоработок. Этим необходимо заняться депутатскому корпусу вместе с главврачами. Такими, как Денис Проценко и Владимир Порханов. В таком тандеме, я считаю, получится вывести медицинскую сферу в России на новый уровень, - рассказал главный врач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.