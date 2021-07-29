Программу туристического кешбэка в Краснодарском крае продлили до конца лета

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Туристы могут вернуть 20% стоимости поездки, купив осенний тур на курорты Краснодарского края. Ранее Ростуризм сообщал, что данное предложение будет действовать до 31 июля. Но льготные продажи продлили до 31 августа.

- Условия остаются прежними. При покупке тура картой МИР возвращается 20%, но не более 20 тысяч рублей, - отметили в администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что с одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Главное правильно выбрать время для отдыха – с 1 октября и по 24 декабря 2021 года. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации.