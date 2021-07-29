«Ушаковка-2021»: предварительные итоги приемной кампании

Фото: государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

В Государственном морском университете им. Адмирала Федора Ушакова заканчивается прием документов на бюджет. Основной поток абитуриентов в этот раз пришелся на первые две недели работы комиссии. А значит, большинство выпускников заранее определилось с будущей профессией и ждали только возможности подать заявление.

Кстати, в этом году это можно было сделать как очно, так и дистанционно, прямо не выходя из дома. Многие предпочли именно второй вариант — делали они это в том числе и через портал Госуслуг.

— Отличная возможность — дистанционная подача документов. В прошлом году к ней многие отнеслись настороженно, сейчас абитуриенты активно этим воспользовались. Особенно те, кто живет далеко, это элементарно помогает избежать лишних затрат на дорогу и проживание, существенно экономит время, — отметил ответственный секретарь приемной комиссии Лидия Ятченко.

Среди желающих поступить в ведущий ВУЗ страны — ребята не только из Краснодарского края, но еще и из Камчатского, а также из Якутии, Байконура, Чукотки. Есть и абитуриенты из других государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Египта, Казахстана, Узбекистана и Украины.

Интересно, что среди абитуриентов, поступающих на плавательные специальности, не только парни, но и девушки, — 13 представительниц прекрасной половины человечества решили выучиться на судоводителей и судомехаников. Это в два раза больше, чем в 2019 году! И еще одно сравнение с 2019-ым, тогда количество бюджетных мест было 317, а в этом 2021 уже — 408.

При этом, конкурс в «Ушаковку» — продолжает расти. Вот, например, желающих поступить на специальность «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» (ЭСЭСА) — 8,9 человека на место.Это направление, кстати, стало в этом году самым востребованным.

СПРАВКА «КП»

Государственный морской университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова — ведущий ВУЗ страны. Здесь готовят специалистов для транспортной области по 30 направлениям высшего образования и по 9 направлениям среднего. Для этого в ВУЗе есть 3 института, 5 факультетов и 27 кафедр. Есть филиалы в Ростове-на-Дону и в Севастополе. Также ВУЗ предоставляет возможность обучения по полному циклу: школа-колледж-ВУЗ-аспирантура-докторантура.