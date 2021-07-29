Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 11:04

Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал парк и стадион «Краснодар» объектами мирового уровня

Вице-премьер приехал в краевую столицу с рабочим визитом
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/maratkhusnullin_

Фото: instagram.com/maratkhusnullin_

Сегодня, 29 июля, Краснодарский край с рабочим визитом посетил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Кубань – первый регион, который он посещает в качестве куратора ЮФО.

- В Краснодаре Марат Шакирзянович проведёт ряд совещаний, в том числе по социально-экономическому развитию юга и Кубани, а также мы осмотрим несколько социальных и дорожных объектов краевого центра, - написал в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Тем временем, Марат Хуснуллин успел побывать на стадионе «Краснодар» и отметить его достоинство в соцсетях.

- Приехал в Краснодар начал с осмотра парка и стадиона «Краснодар». Я и сам построил много спортивных объектов и могу сказать, что это объекты мирового уровня. Хочу сказать спасибо Сергею Галицкому за то, что сделал такой подарок городу! Всем, кто будет в Краснодаре обязательно советую посетить его! – написал Марат Шакирзянович в Instagram.