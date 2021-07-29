Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал парк и стадион «Краснодар» объектами мирового уровня

Фото: instagram.com/maratkhusnullin_

Сегодня, 29 июля, Краснодарский край с рабочим визитом посетил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Кубань – первый регион, который он посещает в качестве куратора ЮФО.

- В Краснодаре Марат Шакирзянович проведёт ряд совещаний, в том числе по социально-экономическому развитию юга и Кубани, а также мы осмотрим несколько социальных и дорожных объектов краевого центра, - написал в соцсетях губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Тем временем, Марат Хуснуллин успел побывать на стадионе «Краснодар» и отметить его достоинство в соцсетях.

- Приехал в Краснодар начал с осмотра парка и стадиона «Краснодар». Я и сам построил много спортивных объектов и могу сказать, что это объекты мирового уровня. Хочу сказать спасибо Сергею Галицкому за то, что сделал такой подарок городу! Всем, кто будет в Краснодаре обязательно советую посетить его! – написал Марат Шакирзянович в Instagram.