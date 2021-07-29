На Кубани за сутки выявили 265 человек с коронавирусом, в том числе 16 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают выявлять заболевших коронавирусом. По данным на 29 июля, за сутки в госпитали попали еще 265, среди них 16 детей.

Самым зараженным стал Краснодар. Здесь инфекцию выявили у 40 человек. Вторую строчку антирейтинге занял Динской район, положительный тест на инфекцию пришел 21 человеку. Третье место разделили Горячий Ключ и Белореченский район с 17 заболевшими.

- 15 человек заболели в Тимашевском районе, 13 – в Кореновском. По 11 случаев заболевания зафиксировали в Выселковском, Лабинском и Успенском районах, 10 – в Геленджике. По девять жителей заразились в Армавире, Апшеронском, Курганинском и Новопокровском районах, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в опрештабе.

По восемь человек попали в больницы в Ейском и Красноармейском районах, семь – в Сочи, шесть – в Мостовском районе, пять – в Щербиновском. По четверо заболевших COVID-19 в Туапсинском, Крыловском, Темрюкском, Новокубанском районах и Анапе. Три человека оказались с положительными тестами на инфекцию в Отрадненском районе, по два – в Калининском и Тихорецком районах. Единичные случаи отмечены в Славянском и Крымском районах.

На сегодняшний день в стационарах под наблюдением медиков лечатся 2954 человек с коронавирусом, дома – 4383.