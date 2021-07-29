Житель Краснодара после конфликта жестоко изрезал пенсионера

Расследование продолжается

22 июля 57-летний мужчина приехал в гости к знакомому в садовое товарищество «Прикубанье» в станице Елизаветинской. На даче он распивал алкоголь с 74-летним хозяином дачи. В какой-то момент мужчины стали конфликтовать. Гость не выдержал напора и схватился за нож.

- Во время ссоры 57-летний мужчина нанес более 25 ножевых ранений по голове оппонента, после чего ушел. Пострадавшего обнаружили соседи, они и вызвали скорую. Прибывшие медики госпитализировали потерпевшего, однако спасти его не удалось, он скончался в больнице от причиненных травм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. В ближайшее время его заключат под стражу. Расследование продолжается.