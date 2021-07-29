Кубань заняла 1 место в ЮФО по введению обязательной маркировки на молочную продукцию

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань стала лидером по введению обязательной маркировки на молочную продукцию. К процессу уже присоединились 79 крупных и средних компаний. Это — лучший показатель во всем южном федеральном округе.

С 1 июня 2021 года все перерабатывающие предприятия начали размещать на своей продукции уникальный цифровой код, благодаря которому любой покупатель теперь сможет получать достоверную информацию о составе товара, месте и дате его изготовления. Для этого необходимо скачать на телефон специальное приложение, которое поможет считать информацию о продукте. Процедура маркировки — поэтапная. Распространилась она на мороженое и сыры.

- Предприятия молочной отрасли Кубани постепенно присоединяются к системе цифровой маркировки. К ней уже подключились 79 крупных и средних компаний. Это самый высокий показатель среди всех регионов Южного федерального округа, – заявил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней начнется с 1 сентября, а с 1 декабря такую процедуру введут и на товары сроком годности менее 40 дней.

В топ-5 производителей-лидеров края по вводу кодов маркировки вошли ООО «Фабрика настоящего мороженого», АО «Тандер», ООО «Сыры Кубани», ООО «Кубань-Мороженое» и ЗАО «СК «Ленинградский».