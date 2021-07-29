Лейтенанты полиции Владимир Валлу и Андрей Пинкин.

В Ейске автоинспекторы помогли довезти до больницы двухлетнего ребенка, которому стало плохо в дороге. Помощь потребовалась женщине, которая ехала с дочерью и подругой на отдых из Тульской области. Они направлялись в сторону Азовского моря.

По пути на побережье ребенок внезапно пожаловался на плохое самочувствие. У нее резко поднялась температура. Из-за жара началось обезвоживание. Малышке требовалась помощь врачей. Но из-за того, что на дороге было много машин, а приезжая толком не знала местность, женщина побоялась не успеть в больницу.

Тогда она увидела дежуривших на трассе правоохранителей.

- К инспекторам отдельного взвода ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ейскому району лейтенантам полиции Владимир Валлу и Андрею Пинкину обратился взволнованный пассажир проезжающей мимо машины, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские тут же включили мигалки и сирену на служебной машине и сопроводили авто с ребенком до больницы. По пути сотрудники ДПС сообщили о своем прибытии, так что, когда полицейское авто было у медучреждения, их уже встречали медики.

- На момент поступления состояние у ребенка было средней тяжести, - уточняет исполняющий обязанности заведующего педиатрического отделения Ейской центральной районной больницы Антон Слотинский.

Девочку госпитализировали в инфекционное отделение.

Благодаря помощи госавтоинспекторов ребенку своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.