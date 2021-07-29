Кадастровая палата Кубани помогла жительнице Краснодара вернуть законные права на квартиру

Фото пресс-службы Кадастровой палаты региона

Лидия Семеновна стала жертвой мошенников, которые провели две незаконные сделки купли-продажи её квартиры. Пожилая женщина была не одна, кого так вероломно обманули злоумышленники. Они выбирали пенсионеров, которые находятся под опекой соцзащиты. Весь расчет был на то, что у одиноких пенсионеров нет родственников, а значит можно спокойно украсть то, что не принадлежит по праву.

- Лидия Семеновна вовремя увидела в квитанции об оплате чужую фамилию. Тогда она обратились в Кадастровую палату по Краснодарскому краю с запросом о предоставлении сведений из ЕГРН о правообладателе на свою квартиру. После этого информация подтвердилась снова, но только в двукратном размере. Оказалось, что квартира успела пройти регистрацию права по договору купли-продажи два раза в течение 2020 года, - рассказали в ведомстве.

Когда выяснилось, что пожилая женщина не одна пострадала от рук мошенников, прокуратурой Краснодарского края было возбуждено уголовное дело. По решению суда Лидию Семеновну признали собственницей.

Сотрудница Кадастровой палаты по Краснодарскому краю в рамках выездного обслуживания бесплатно доставила документы пострадавшей жительнице Краснодара. Чтобы ситуация не повторилась вновь, Лидия Семеновна подала заявление о невозможности проведения сделок без личного участия собственника.