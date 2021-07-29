Первый пункт вакцинации от коронавируса при санатории открылся в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Сочи открылся первый в крае пункт вакцинации от COVID-19 при санаторно-курортном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Привиться от коронавируса теперь можно в гостинице «Жемчужина». Здесь уколы делают медики из Городской поликлиники №1 Сочи, - пояснили специалисты.

Перед прививкой врач проводит осмотр, измеряет температуру и давление. После вакцинации выдается соответствующий сертификат.

- Пройти вакцинацию от COVID-19 можно в будние дни в порядке живой очереди. Врачи принимают местных жителей и гостей города с 10 утра до 16 дня. С собой нужно обязательно брать паспорт, СНИЛС и медицинский полис, - добавили в администрации.

Напомним, что на курортах Краснодарского края с 1 августа будут заселять только вакцинированных отдыхающих. Также есть возможность разместиться с отрицательным ПЦР-тестом, но в течение трех дней сделать прививку.