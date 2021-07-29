Стратегию социально-экономического развития Краснодарского края проведут с учетом национальных целей

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Сегодня, 29 июля, администрации Краснодарского края состоялось заседание по региональному развитию. Возглавил его запред Правительства РФ Марат Хуснуллин. Он поручил руководителям регионов подготовить социально-экономические планы развития регионов до 2024 года с учетом национальных целей. Слушание состоится 1 декабря 2021 года

- В первую очередь, необходимо подготовить 3-5 крупных инвестиционных проекта, направленных на социально-экономическое развитие с предложением результатов на 1 января 2024 и 2030 годов. Второе – выявить самые острые проблемы для каждого региона. Каждый субъект должен подготовить и направить их в Минэкономразвития РФ, – сказал Марат Хуснуллин.

На Кубани собираются выполнить план по развитию сельского хозяйства, туризма, промышленности и транспорта. Каждая из отраслей получит изменения к 2030 году.