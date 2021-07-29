На набережной в Новороссийске появились догбоксы

Фото: instagram.com/boris.alexandrov.nr

В Новороссийске установили пробные образцы догбоксов — контейнеры, в которые можно складывать отходы от собак. Выполнены они из прочного пластика и имеют герметично закрывающуюся крышку. За счет своего цвета — темно-зеленого — не выбиваются из ландшафта.

- Если это приживется, мы запланируем и будем постепенно реализовывать их во всех районах города. Современный город складывается из современных решений, больших и малых, как мозаика,- написал своем инстаграме Борис Александров, архитектор города.

Пока такие контейнеры установлены только на городской набережной.