В День дружбы орлята выйдут на связь с детьми из разных стран мира

Фото: ВДЦ "Орленок".

Дети России отметят День дружбы в «Орленке» 30 июля. В праздничных мероприятиях примут участие 3400 ребят со всей страны. Орлята изучат дружеские традиции разных народов, создадут тематическую книгу рецептов и обсудят тему «Дружба на расстоянии» с ребятами из других стран.

- “Орленок” – это территория крепкой, теплой и искренней дружбы, которая, зародившись в круговороте лагерных событий, остается с тобой навсегда. Здесь ребята рука об руку проживают лучшие моменты юности, вместе творят и растут, учатся взаимопониманию и поддержке ближнего. Поэтому День дружбы – один из важнейших праздников для каждого орленка. Большая часть мероприятий 30 июля будет посвящена дружбе международной, и я считаю, что это замечательно: нужно помнить, что, невзирая на границы и расстояния, мы можем быть единомышленниками и надежными товарищами с открытыми друг к другу сердцами. И тогда дружба спасет мир!» – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Праздничный день орлят начнется с тематического радиовыпуска, который записывали сами дети. В эфире ребята расскажут о появлении Международного дня дружбы и его значении в современном мире. Затем мальчишки и девчонки поприветствуют и поздравят сверстников из всех лагерей Центра в ходе прямой трансляции – в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями взаимодействие детей из разных лагерей «Орленка» временно исключено.